«Росатом» розраховує, що до кінця року закінчиться оцінка активів для створення СП

Москва. «Росатом» розраховує, що до кінця року закінчиться оцінка українських і російських активів для створення спільного підприємства в атомній галузі.

Про це сьогодні журналістам під час міжнародного форуму «АтомЕКСПО-2011» в Москві сказав заступник генерального директора з розвитку і міжнародному бізнесу російської держкорпорації «Росатом» Кирило КОМАРОВ, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«У нас у рамках спільної міждержавної співпраці з Україною створена спеціальна робоча група, котра займається розглядом питання про можливу консолідацію російських і українських активів в атомній сфері. Ми зараз підготували список таких активів, вибрали спільно з українською стороною оцінювача, ми розраховуємо, що ця підготовча робота буде виконана цього року, і до кінця року ми зможемо виходити на якісь міждержавні рішення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2010 року НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «Паливна компанія «ТВЕЛ» (РФ) підписали довгостроковий контракт на постачання свіжого ядерного палива для українських АЕС після 2010 року.

9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали угоди про співпрацю в будівництві енергоблоків №3 і №4 Хмельницькою АЕС.

9 лютого 2010 року в Києві НАЕК «Енергоатом» і «Атомбудекспорт» підписали Контрактну угоду на розробку технічного проекту реакторних установок типу ВВЕР-1000 проекту В-392 і постачань обладнання реакторних установок для енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

27 жовтня 2010 року було підписано угоду між Державним концерном «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» про будівництво в Україні заводу з фабрикації ядерного палива.

Нагадаємо, за словами глави «Росатома» Сергія КИРІЄНКА, Росія готова інвестувати в розвиток одного з найбільших у світі турбінобудівних підприємств ВАТ «Турбоатом» (Харків) за умови створення на його базі спільного україно-російського підприємства.