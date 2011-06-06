Гуртові ціни на нафтопродукти за тиждень змінилися різноспрямовано

З 30 травня по 6 червня 2011 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти змінилися різноспрямовано.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 30 травня по 6 червня 2011 середні по Україні велико гуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 - знизилися на 0,1%, або 10 грн. / тонна, - до 11 800 грн. / тонна;

на бензин А-92 - збільшилися на 0,3%, або 40 грн. / тонна, - до 12 410 грн. / тонна;

на бензин А-95 - збереглися на рівні 12 840 грн. / тонна;

на дизельне пальне - збільшилися на 0,3%, або 30 грн. / тонна, - до 9930 грн. / тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група« А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.