Ціна газу для України у IV кварталі може становити 500 дол. за тис. куб - "Газпром"

Москва. Ціна на російський газ для України за довгостроковими контрактами у четвертому кварталі 2011 року може становити 500 доларів за тисячу кубометрів.

Про це заявив голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР сьогодні в Сочі, передає РІА "Новости".

"Споживачів турбує рівень цін на газ у четвертому кварталі 2011 року, оскільки якщо підставити у формулу ті значення цін на нафтопродукти, зокрема, за форвардними операціями, то можна з високим ступенем упевненості говорити, що ціна на газ за довгостроковими контрактами наприкінці 2011 року може вийти на 500 доларів за тисячу кубометрів", - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, планується, що 7 червня прем`єр-міністри України і Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН під час засідання українсько-російського комітету з економічного співробітництва обговорять алгоритм перегляду газових контрактів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.