Кабмін пропонує знову збільшити акцизний збір на нафтопродукти

Кабінет Міністрів України розробив проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів», яким передбачено збільшення ставок акцизного збору на бензин, дизельне пальне та інші види товарів.

Відповідний проект закону (№8630 від 3 червня 2011 року) обнародувано на сайті Верховної Ради.

Зокрема, Кабмін пропонує з 1 січня 2012 року збільшити акцизний збір на моторні бензини на 8,8% – з 182 євро до 198 євро за тонну.

Також проект закону передбачає підвищення акцизного збору на дизельне пальне. Зокрема, акциз на дизельне пальне із вмістом сірки більш як 0,2% пропонується підвищити з 90 євро за тонну до 98 євро за тонну (на 8,9%), від 0,035% до 0,2% – з 69 євро за тонну до 75 євро за тонну (на 8,7%), від 0,005% до 0,035% – з 62 євро за тонну до 68 євро за тонну (на 9,7%), менш як 0,005% – з 42 євро за тонну до 46 євро за тонну (на 9,5%).

Крім того, Кабмін пропонує збільшити акциз на пічне паливо з 42 євро за тонну до 46 євро за тонну (на 9,5%), а на бензини авіаційні – з 28 євро за тонну до 30 євро за тонну (на 7,1%).

Нагадаємо, 18 листопада 2010 р. Верховна Рада затвердила підвищення акцизного збору на моторні бензини з 1 січня 2011 р. на 37,9% – з 132 євро до 182 євро за тонну. Ця норма міститься в ухваленій парламентом статті 215 «Підакцизні товари і ставки податку» розділу 6 Податкового кодексу.

Також парламент затвердив підвищення акцизного збору на дизельне пальне. Зокрема, акциз на дизельне пальне із вмістом сірки більше 0,2% підвищений з 65 євро за тонну до 90 євро за тонну (на 38,5%), від 0,035% до 0,2% – з 50 євро за тонну до 69 євро за тонну (на 38%), від 0,005% до 0,035% – з 45 євро за тонну до 62 євро за тонну (на 37,8%), менше 0,005% – з 30 євро за тонну до 42 євро за тонну.

Крім того, парламент збільшив акциз на пічне паливо з 30 євро за тонну до 42 євро за тонну (на 40%). Акциз на бензини авіаційні підвищено з 20 євро за тонну до 28 євро за тонну (на 40%)

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня ц.р. Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2011 рік", згідно з яким тимчасово на три місяці ставки акцизного податку на бензини моторні зменшено на 50 євро за тонну (з 182 до 132 євро) і на дизельне пальне – на 30 євро за тонну (з 90, 69, 62, 42 – до 60, 39, 32, 12 євро).