«Енергоатом» оголосив відкриті торги із залучення кредиту на 70 млн. грн.

17:44, 06 червня 2011
Енергетика
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Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» оголосило відкриті торги із залучення кредиту на 70 млн. грн. строком на рік.

Про це йдеться в повідомленні компанії, обнародуваному у «Віснику державних закупівель».

Згідно з повідомленням, заявки потенційних кредиторів приймаються до 15 червня, тоді ж планується їх розкриття.

Як повідомляв УНІАН, у середині травня НАЕК «Енергоатом» оголосила відкриті торги з відбору банку для надання кредитів у розмірі 130 млн. дол.

На торги виставлено два лоти: кредит у розмірі 50 млн. дол. і 80 млн. дол., відповідно.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва більш як 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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