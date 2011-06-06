ДТЕК створив компанію для розвитку нафтогазового бізнесу

ДТЕК створив дочірню компанію ТОВ «ДТЕК Нафтогаз», яка буде відповідати за розвиток проектів у нафтогазовій галузі на суші і морському шельфі.

Про це УНІАН повідомили в департаменті зв`язків з громадськістю ДТЕК.

У повідомленні відзначають, що входження в нафтогазовий бізнес у перспективі дозволить диверсифікувати паливну базу вертикально інтегрованого енергетичного холдингу і компенсувати потребу газо-мазутних блоків теплових станцій ДТЕК і асоційованих компаній в паливі.

Враховуючи, що на поточний момент ця потреба становить понад 3 млрд. куб. м газу на рік, реалізація завдань «ДТЕК Нафтогаз» дозволить знизити навантаження на паливний баланс України і посилить енергетичну незалежність української економіки.

Одним із напрямків діяльності нової компанії буде розробка в Україні нетрадиційних видів газу - метану вугільних пластів, газу сланцевих пластів і щільного пісковика. Компанія реалізує пілотні проекти в цій сфері з 2007 року. На сьогоднішній день здійснюється утилізація метану на шахті «Степова» (входить до «ДТЕК Павлоградвугілля») і «ДТЕК Комсомолець Донбасу». У найближчому майбутньому компанія планує запустити аналогічні проекти на інших шахтах об`єднань «ДТЕК Павлоградвугілля» і «ДТЕК Добропіллявугілля».

Генеральний директор ДТЕК Максим ТИМЧЕНКО зазначив, що «власний видобуток газу для України є питанням не тільки енергетичної незалежності, а й необхідною умовою зростання економіки, підвищення добробуту наших людей, виходу країни на лідируючі європейські позиції. Будучи одним із найбільших вітчизняних інвесторів в енергетиці, ми готові привнести наш управлінський досвід, фінансові ресурси, міжнародні контакти для розвитку нафтогазової галузі. Впевнений, Україна здатна повністю забезпечити себе вуглецевою сировиною в перспективі наступних 20-ти років».

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.

У вугільний блок ДТЕК входять ВАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об`єднує 10 шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ВАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» і п`ять збагачувальних фабрик.

Блок генерації представлений ТОВ «Східенерго», а також асоційованими компаніями ПАТ «Дніпроенерго», де ДТЕК належить 47,55% акцій, і ПАТ «Західенерго», у якому ДТЕК спільно з афілійованими компаніями володіє 25,06% акцій.

ТОВ «Сервіс-Інвест», ВАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» і асоційована компанія ВАТ «Донецькобленерго», де ДТЕК володіє 30,6% акцій, представляють сегмент передачі та продажу електроенергії.

ДТЕК належить 39,98% акцій ВАТ «Київенерго», яке генерує, а також поставляє теплову та електричну енергію.