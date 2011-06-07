Азаров і Путін зустрінуться сьогодні в Москві

Москва. Сьогодні в Москві пройде 8-е засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської Міждержавної комісії під головуванням прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА і прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі уряду РФ.

Програмою візиту передбачається зустріч прем`єрів двох країн, після чого пройде засідання Комітету з питань економічного співробітництва.

Також передбачено підписання документів.

Крім того, глави урядів планують зустрітися з представниками ЗМІ.

Переговори пройдуть у готельному комплексі «Президент-отель» у центрі Москви. Загалом робота української делегації в Москві, згідно з програмою візиту, займе близько п`яти годин.

За інформацією прес-служби уряду РФ, серед пріоритетних тем порядку денного - стратегічні питання взаємодії в газовій сфері, співпраця в мирному використанні ядерної енергії.

Також в уряді РФ зазначають, що як і раніше очікують на вирішення такі питання, як невідповідність торгових режимів Росії та України в контексті міжнародних домовленостей про вільну торгівлю, неправомірне використання Україною заходів щодо обмеження доступу на свій ринок низки російських товарів, дискримінація російських інвесторів на українському ринку - при тому, що загальний обсяг капіталовкладень, що надійшли в Україну з Росії, перевищив 1 млрд. дол.

Разом із тим, як зазначається в прес-релізі, торгово-економічні відносини Росії та України останнім часом демонструють позитивну динаміку. Так, у першому кварталі 2011 року двосторонній товарооборот зріс більш ніж на 70%, перевищивши 12 млрд. дол.

Очікується, що за підсумками року обсяг взаємної торгівлі може досягти 50 млрд. дол. Стійко зростає частка України в загальному товарообороті Росії: за підсумками 2010 року вона становила 6% проти 4,9% у 2009 році. У січні-березні 2011 року цей показник збільшився до 7,2%. Питома ж вага Росії в загальному обсязі товарообороту України минулого року збільшилася майже до 32%.