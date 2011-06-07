Експерт: підвищення акцизів на пальне спровокує зростання цін на продукти та інші товари

Голова Комітету економістів України Андрій НОВАК вважає, що підвищення акцизів на пальне спровокує зростання цін на продукти харчування та інші товари.

Про це він заявив в інтерв’ю Deutsche Welle, коментуючи урядовий законопроект про збільшення акцизу на бензин з 1 січня 2012 року на моторні бензини на 8,8% – з 182 євро до 198 євро за тонну.

За словами експерта, у Кабінету міністрів лишилося дуже мало джерел для наповнення бюджету і він "оподатковує ті товари та послуги, від яких українці не можуть відмовитися".

Крім бензину, економіст назвав серед таких «товарів» ще комунальні тарифи.

Наслідком збільшення акцизу на пальне, за словами А.НОВАКА, стане зростання ціни бензину, яке "спровокує ланцюгову реакцію" й потягне за собою зростання цін на всі інші товари та послуги.

"Транспортні послуги містять дуже велику частку в собівартості продуктів харчування. Тому наступним після підвищення цін на пальне буде зростання цін на продукти харчування та інші товари, в яких транспортування складає вагому частку собівартості", - зауважив А.НОВАК.

Експерт нагадав, що частка транспортних видатків, а отже, й ціни бензину, становить у структурі ціни продуктів харчування від 30 до 40%.

Раніше незалежні експерти зійшлися на думці, що ціна бензину в Україні з урахуванням діючої знижки на акциз мала б становити не більш як 7 грн. за літр. Натомість представники компаній з виробництва пального вважають економічно обґрунтованою ціну близько 10 грн. за літр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 3 червня подав на розгляд парламенту проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів», яким передбачено збільшення ставок акцизного збору на бензин, дизельне пальне та інші види товарів.

Зокрема, Кабмін пропонує з 1 січня 2012 року збільшити акцизний збір на моторні бензини на 8,8% – з 182 євро до 198 євро за тонну.

Також проект закону передбачає підвищення акцизного збору на дизельне пальне. Зокрема, акциз на дизельне пальне із вмістом сірки більш як 0,2% пропонується підвищити з 90 євро за тонну до 98 євро за тонну (на 8,9%), від 0,035% до 0,2% – з 69 євро за тонну до 75 євро за тонну (на 8,7%), від 0,005% до 0,035% – з 62 євро за тонну до 68 євро за тонну (на 9,7%), менш як 0,005% – з 42 євро за тонну до 46 євро за тонну (на 9,5%).

Крім того, Кабмін пропонує збільшити акциз на пічне паливо з 42 євро за тонну до 46 євро за тонну (на 9,5%), а на бензини авіаційні – з 28 євро за тонну до 30 євро за тонну (на 7,1%).

7 квітня ц.р. Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2011 рік", згідно з яким тимчасово на три місяці ставки акцизного податку на бензини моторні зменшено на 50 євро за тонну (з 182 до 132 євро) і на дизельне пальне – на 30 євро за тонну (з 90, 69, 62, 42 – до 60, 39, 32, 12 євро).