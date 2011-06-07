ЄБРР завтра в Житомирі проведе конференцію з підвищення енергоефективності

10:38, 07 червня 2011
Енергетика
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Завтра, 8 червня, в Житомирі Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) проведе конференцію з питань підвищення енергоефективності в Україні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили організатори конференції, що працюють над реалізацією програми Підвищення енергоефективності в Україні (UKEEP).

У конференції візьмуть участь близько 60 керівників провідних виробничих підприємств регіону, керівництво Житомира, експерти та координатори програми, представники банківських структур.

Довідка УНІАН. UKEEP - це кредитний продукт, розроблений Європейським банком реконструкції та розвитку для українських приватних компаній будь-якого сектору економіки, що хочуть здійснити інвестиції у підвищення ефективності використання енергії чи створення джерел відновлюваної енергії, результатом яких буде скорочення споживання енергії, зростання виробництва власних енергоносіїв або ефективніше використання енергії.

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