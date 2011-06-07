Підвищення акцизу на бензин не вплине істотно на зростання цін - ДПСУ

Підвищення акцизу на бензин не вплине істотно на зростання цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник голови Державної податкової служби України ДПСУ) Олег МАТВЄЄВ.

«Я не думаю, що акциз (підвищення акцизу – УНІАН) істотно вплине на ціни для споживачів. Розрахунки робляться. Я думаю, що перед ухваленням остаточного рішення все буде враховано, зокрема, як це (рішення – УНІАН) вплине на споживачів», - відзначив О.МАТВЄЄВ.

За його словами, рішення щодо збільшення акцизу на бензин на сьогоднішній день остаточно не ухвалене, і ДПСУ є лише виконавцем прийнятих Кабінетом міністрів і парламентом рішень.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 3 червня подав на розгляд парламенту проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів», яким передбачено збільшення ставок акцизного збору на бензин, дизельне пальне та інші види товарів.

Зокрема, Кабмін пропонує з 1 січня 2012 року збільшити акцизний збір на моторні бензини на 8,8% – з 182 євро до 198 євро за тонну.

Також проект закону передбачає підвищення акцизного збору на дизельне пальне. Зокрема, акциз на дизельне пальне із вмістом сірки більш як 0,2% пропонується підвищити з 90 євро за тонну до 98 євро за тонну (на 8,9%), від 0,035% до 0,2% – з 69 євро за тонну до 75 євро за тонну (на 8,7%), від 0,005% до 0,035% – з 62 євро за тонну до 68 євро за тонну (на 9,7%), менш як 0,005% – з 42 євро за тонну до 46 євро за тонну (на 9,5%).

Крім того, Кабмін пропонує збільшити акциз на пічне паливо з 42 євро за тонну до 46 євро за тонну (на 9,5%), а на бензини авіаційні – з 28 євро за тонну до 30 євро за тонну (на 7,1%).