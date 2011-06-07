ТНК-ВР має намір у 2011 році інвестувати в активи в Україні 176 млн. дол.

Група ТНК-ВР планує в 2011 році інвестувати в нафтопереробні та роздрібні активи компанії в Україні 176 млн. дол. США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління – головний управляючий директор ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» Дідьє КАЗІМІРО сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, із загального обсягу інвестицій близько 79 млн. дол. планується інвестувати в модернізацію Лисичанського нафтопереробного заводу (ПАТ «ЛИНИК», Луганська обл.).

Д.КАЗІМІРО також повідомив, що компанія планує до кінця 2011 року завершити ребрендинг АЗС у Києві та Київській області в єдиний формат «ТНК Orange Dot», що раніше працювали під торговою маркою «Золотий гепард».

Як повідомляв УНІАН, ТНК-ВР має намір у 2010-2013 рр. інвестувати в нафтопереробні та роздрібні активи компанії в Україні 443 млн. дол. А в 2014-2020 рр. обсяг капітальних вкладень в активи в Україні може становити 765 млн. дол.

Довідка УНІАН. ТНК-ВР – міжнародний вертикально інтегрований холдинг, який входить в десятку найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була створена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР у Росії і нафтогазових активів консорціуму «Альфа, Аксесс/Ренова» (ААР).

Бізнес-група ТНК-ВР в Україні представлена наступними ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Комерс» – управляючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; СП ТОВ «Кершер» – роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу власних автозаправних станцій, управління АЗС; ПАТ «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів.