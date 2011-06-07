Азаров росіянам: діючий газовий контракт не відповідає реаліям сьогодення

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що Україна і Росія знайдуть взаємовигідне рішення з перегляду контракту із закупівлі газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

М.АЗАРОВ підкреслив, що діючий газовий контракт не відповідає реаліям сьогодення.

“Ми глибоко переконані, що чинна угода не відповідає реаліям сьогодення, і є достатньо обтяжливим для України і української економіки. Ми сподіваємося, що ми зможемо знайти взаємовигідні рішення і з цих питань і з цілого ряду інших», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що Україна є найбільшим покупцем і транзитером російського газу. Крім того, зазначив прем`єр-міністр України, на сьогодні всі розрахунки за газ, що закуповується, здійснюються своєчасно.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ сьогодні відбув з робочим візитом до Москви (РФ). Прем`єр-міністри обох країн проведуть засідання двостороннього міжурядового комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

Основним питанням для обговорення у ході переговорів прем`єр-міністрів України і Росії є питання зниження ціни на газ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.