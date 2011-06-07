Путін: діючий газовий контракт відображає інтереси України і РФ

Москва. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що діючий газовий контракт відображає інтереси України і РФ, але переговори буде продовжено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Москві за підсумками засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Продавець хоче завжди продати дорожче, покупець завжди хоче купити дешевше – це вічний процес, але, врешті-решт, під час діалогу приймається якесь взаємоприйнятне рішення. У сучасному цивілізованому світі вінцем цих домовленостей є контракт. У нас контракт є, він діє, підписаний», - сказав В.ПУТІН.

«Ми вважаємо, що він відображає інтереси як російської, так і української сторони», - наголосив він.

При цьому В.ПУТІН нагадав, що Україна одержує знижку у розмірі 100 дол. за 1 тис. кубометрів за перебування Чорноморського флоту на території України.

Він нагадав, що минулого року, таким чином, Україна заощадила 2,9 млрд. дол., у січні-квітні цього року – 2,1 млрд. дол.

При цьому В.ПУТІН зазначив, що ціни на енергоносії зростають в світі, але не з вини Росії, оскільки ціни на газ прив`язані до ринкових цін на нафту і нафтопродукти.

Він сказав, що формула ціни на газ розрахована не адміністративним шляхом, а прив`язана до ринку.

Водночас він зазначив, що під час переговорів з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ сторони домовилися продовжити переговори.

«Ми готові розглядати різні варіанти, пов`язані із забезпеченням інтересів української сторони», - сказав В.ПУТІН, додавши, що Росія проінформувала Україну про ціни, які платять за газ її сусіди.

«Проте, є різні варіанти, які дозволили нам на цю тему розмовляти, вести діалог і зрештою знаходити прийнятне рішення», - сказав він і зазначив, що створено спеціальну робочу групу, яка працюватиме в галузі енергетики і опрацьовуватиме це питання.

За словами В.ПУТІНА, ця робота має вестися на професійному рівні.

Як повідомлялося, "Газпром" і "Нафтогаз" 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки і про обсяги і умови транзиту газу через Україну на 2009-2019 роки. Зараз Україна добивається перегляду формули ціни на газ, вважаючи її несправедливою. Росія заявляє, що її задовольняє діючий контракт, проте вона готова розглянути пропозиції України.