Путін: діючий газовий контракт відображає інтереси України і РФ

20:19, 07 червня 2011
Енергетика
0

…але переговори буде продовжено

Москва. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що діючий газовий контракт відображає інтереси України і РФ, але переговори буде продовжено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Москві за підсумками засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Продавець хоче завжди продати дорожче, покупець завжди хоче купити дешевше – це вічний процес, але, врешті-решт, під час діалогу приймається якесь взаємоприйнятне рішення. У сучасному цивілізованому світі вінцем цих домовленостей є контракт. У нас контракт є, він діє, підписаний», - сказав В.ПУТІН.

«Ми вважаємо, що він відображає інтереси як російської, так і української сторони», - наголосив він.

При цьому В.ПУТІН нагадав, що Україна одержує знижку у розмірі 100 дол. за 1 тис. кубометрів за перебування Чорноморського флоту на території України.

Він нагадав, що минулого року, таким чином, Україна заощадила 2,9 млрд. дол., у січні-квітні цього року – 2,1 млрд. дол.

При цьому В.ПУТІН зазначив, що ціни на енергоносії зростають в світі, але не з вини Росії, оскільки ціни на газ прив`язані до ринкових цін на нафту і нафтопродукти.

Він сказав, що формула ціни на газ розрахована не адміністративним шляхом, а прив`язана до ринку.

Водночас він зазначив, що під час переговорів з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ сторони домовилися продовжити переговори.

«Ми готові розглядати різні варіанти, пов`язані із забезпеченням інтересів української сторони», - сказав В.ПУТІН, додавши, що Росія проінформувала Україну про ціни, які платять за газ її сусіди.

«Проте, є різні варіанти, які дозволили нам на цю тему розмовляти, вести діалог і зрештою знаходити прийнятне рішення», - сказав він і зазначив, що створено спеціальну робочу групу, яка працюватиме в галузі енергетики і опрацьовуватиме це питання.

За словами В.ПУТІНА, ця робота має вестися на професійному рівні.

Як повідомлялося, "Газпром" і "Нафтогаз" 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки і про обсяги і умови транзиту газу через Україну на 2009-2019 роки. Зараз Україна добивається перегляду формули ціни на газ, вважаючи її несправедливою. Росія заявляє, що її задовольняє діючий контракт, проте вона готова розглянути пропозиції України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter