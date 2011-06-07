Підвищення тарифу на транзит газу через Україну приведе до збільшення ціни на газ - Путін

Москва. Підвищення тарифу на транзит газу через Україну в односторонньому порядку приведе до збільшення ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на прес-конференції у Москві за підсумками засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

“Якщо підійматиметься в односторонньому порядку транзит, одночасно підійматиметься і ціна (на газ)”, - сказав В.ПУТІН.

При цьому він зазначив, що з українською стороною досягнута домовленість дивитися на цю проблему в комплексі.

В.ПУТІН підкреслив, що ставка транзиту і ціна на газ розраховуються за певною формулою.

Він зазначив, що коли підписували чинні газові угоди, передбачали, що ціна на газ і транзит будуть ринковими.

“Транзит став ринковим, таким самим, яким користується «Газпром» в усіх інших європейських країнах, і ціна рахується не адміністративним шляхом, а теж за формулою. Ціна і транзит одне від одного залежать», - підкреслив він.