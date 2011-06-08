У Краснодоні на шахті сталася пожежа

Вчора о 13.52 у Краснодоні Луганської області на шахті «Самсонівська західна» ДП «Краснодонвугілля» на горизонті 956 м у непрацюючій лаві сталося загорання дерев’яних крепів.

Як повідомляє прес-служба МСН, 671 гірник самостійно вийшов на поверхню. Жертв і постраждалих немає.

О 16.10 підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому пожежу було ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.