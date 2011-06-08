Російська ціна газу - «неоптимальна» для України

Україна робить серйозні зусилля для організації поставок енергоносіїв з різних країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив у середу, 8 червня, виступаючи на засіданні Віденського економічного форуму «Інновації: розширення інноваційного простору.

«Ми робимо дуже серйозні зусилля для поставок нам енергоносіїв з інших країн», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що диверсифікацією поставок енергоносіїв Україна займається, зокрема, тому, що ціни, які виставляються Росією за енергоносії Україні, є «неоптимальними» для України.

М.АЗАРОВ відзначив, що цього року в Україні починається реалізація проекту з будівництва LNG-терминалу з прийому зрідженого газу потужністю 10 млрд. куб. м.

Крім того, щодо організації поставок енергоносіїв Україна, за словами М.АЗАРОВА, веде переговори з країнами Центральної Азії. «Це абсолютно природно. Це не на шкоду нікому. Це, перш за все, на користь нашій країні», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 7 червня, на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ за підсумками засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії в Москві М.АЗАРОВ наголосив, що формула ціноутворення на газ для України не така ідеальна, як говорить про неї російська сторона.

Разом з тим український прем`єр відзначив важливість згоди В.ПУТІНА предметно обговорювати питання про можливість зміни ціни на газ.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу зі спорудження терміналу з прийому природного зрідженого газу обсягом 10 млрд. куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.