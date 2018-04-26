Переговори в Москві: як репортер УНІАН ледве Путіна з Азаровим не посварив

Основною темою засідання Комітету з питань економічного співробітництва україно-російської міждержавної комісії, яке пройшло в Москві 7 червня, була не стільки ця співпраця, скільки анонсована, перш за все українською стороною, зміна формули ціни на газ. Навіть підсумкову прес-конференцію прем`єри України і Росії практично перетворили на продовження дискусії про необхідність перегляду газових контрактів, але вже за участю журналістів. Спілкуючись з пресою, Микола Азаров та Володимир Путін періодично робили заяви не у відповідь на запитання представників ЗМІ, а коментуючи висловлювання один одного. В один момент навіть виникла суперечка.

Сама ж зустріч прем`єрів почалася у вівторок, 7 червня, приблизно о 16.00 за московським часом і тривала на годину довше запланованого - майже 2 години. Переговори проходили якийсь час у вузькому колі осіб, які їх супроводжують, однак більшу їх частину М.Азаров і В.Путін спілкувалися «віч-на-віч».

Представники української делегації, які готували зустріч, говорячи про можливі результати, відзначали, що, навряд чи варто очікувати чогось конкретного. «Переговори стосовно газу йдуть дуже туго», - сказав один із чиновників.

Члени делегацій, маючи достатньо часу очікуючи патронів, використовували його для спілкування. Деякі демонстрували позитивний настрій, хтось просто обговорював останні новини. Близько 18.00 за мск. почалося засідання Комітету в розширеному складі.

У вступних промовах прем`єри обмінялися черговими заявами з приводу покращення відносин і збільшення товарообороту між двома країнами після зміни влади в Україні. Ні В.Путін, ні М.Азаров не були оригінальними. Глава російського уряду в черговий раз нагадав, що чекає Україну в Митному союзі та ЄЕП, українського - про необхідність перегляду газового контракту. Засідання продовжилося за закритими дверима.

Після його закінчення на прес-конференції першим взяв слово В.Путін. Він досить детально розповів про широкий спектр співпраці в різних сферах і, звичайно, торкнувся газової теми, давши зрозуміти, що на сьогоднішній день аргументи української сторони на користь перегляду контрактів не спрацювали.

«Ми підтвердили намір суворо дотримуватися раніше досягнутих угод. Це стосується як цін на російські енергоносії, так і надійного транзиту енергоносіїв через територію України», - сказав В.Путін.

З вигляду М.Азарова було абсолютно зрозуміло, що така заява його не порадувала. У відповідь він досить обережно натякнув, що висока ціна на газ негативно позначиться на економіці України, а це, у свою чергу, позначиться і на Росії. «Якщо справи в нашій економіці підуть не дуже добре, це, напевно, буде впливати і на російську економіку. Можливо, меншою мірою, ніж ситуація в російській економіці на українську, але тим не менше. Ми б цього не хотіли», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що проблема ціни газу залишається актуальною і невирішеною. «Я глибоко переконаний, що ми з Вами знайдемо за літо рішення тих питань, які ми обговорювали», - заявив М.Азаров.

Після цих слів М.Азаров і В.Путін зібралися йти, навіть почали підводитися зі стільців, проте прес-секретар російського прем`єра нагадав, що заплановані запитання журналістів - по два від кожної сторони. Прем`єри перезирнулися, ніби погоджуючи позицію стосовно спілкування з пресою, і вирішили залишитися.

Перше запитання, як втім і два наступних, стосувалися домовленостей про зміну формули ціни газу. «Продавець завжди буде хотіти продати дорожче, покупець - купити дешевше», - заявив В.Путін. Він дав зрозуміти, що конкретно про це говорити рано, проте відзначив, що є варіанти, які б «дозволили говорити і вести діалог», і цим займеться робоча група фахівців на корпоративному рівні.

М.Азаров позитивно оцінив цю заяву, і не забув нагадати один з аргументів України - не зважаючи на те, що Росія називає формулу «ідеальною», чомусь за нею вартість газу для України виходить вищою, ніж для сусідніх європейських країн. «Значить щось в ній все-таки не ідеальне... Є про що поговорити. Дуже важливо, що Володимир Володимирович погодився на цю тему вести розмову», - висловив М.Азаров думку, що пролунала з його вуст майже крамольно. Він ще раз, тепер вже скоріш для російської преси, підкреслив, що Україна ніяких знижок ціни не просить, а лише добивається справедливого підходу до її формування.

Така заява українського прем`єра, схоже, не дуже сподобалась В.Путіну. У відповідь він сказав, що для України діє абсолютно така ж формула, як і для інших країн Європи, і якісь корекції в неї Росія вносити не збирається. «Це універсальна формула. Вона не є винятком для України», - заявив В.Путін. Проте, так і не пояснив, чому ж ціна для України все-таки виявляється вищою, ніж для країн європейських і від Росії більше ніж ми віддалених. При цьому він підкреслив, що формула тарифоутворення на транзит газу через Україну також є ринковою і якщо українська сторона захоче підняти тариф на транзит, то це призведе до зростання ціни на газ. «Якщо буде підніматися в односторонньому порядку транзит, одночасно буде підніматися і ціна», - сказав він.

Враховуючи, що сумніви стосовно справедливості газових формул для України не висловлюються лише в Росії, наші журналісти вирішили розвинути цю тему.

Кореспондент УНІАН попросив В.Путіна пояснити, чому при універсальних і однакових для всіх споживачів формулах як на ціну, так і на транзит, для України ціна газу вища, ніж для європейських країн, а розмір тарифу - нижчий (ставка транзиту російського газу по території України у першому кварталі 2011 р. зросла на 2,2% - до 2,84 дол. за тисячу кубометрів на 100 км порівняно з 4-м кварталом 2010 року. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стала ринковою і розраховується за загальноприйнятою європейською формулою).

«У Вас спотворена інформація», - парирував В.Путін.

«Чим вона спотворена?», - запитав кореспондент.

«Ціновими показниками на транзит і на ціну», - відповів російський прем`єр.

«У Європі є транзит по 5 - 6 - 7 доларів», - спробував відстояти свою правоту кореспондент, на що В.Путін досить жорстко зазначив: «Транзит такий же, як у всіх інших європейських країнах». Він заявив, що в країнах Європи ціна на газ є вищою, а тариф на транзит однаковий.

«Не на багато, але практично для всіх основних споживачів Європи газ дорожчий, ніж для України. Польща поруч з Україною - дорожчий. У Німеччині не на багато, але теж дорожчий. Але у нас з Німеччиною є спільне підприємство», - пояснив В.Путін.

У цей момент М.Азаров не стримався і вступив у дискусію. «Що стосується транзиту він (кореспондент УНІАН. - Авт.) правий. Ціну на газ - ми будемо обговорювати на комісії, а стосовно ціни на транзит він має рацію», - заявив український прем`єр, чим змусив російського колегу відволіктися від спілкування з журналістами і почати діалог уже з ним.

«Треба дивитися формулу. Ми довго сперечалися. Знаєте, я розумію політичну складову. Все, що робилося колишнім керівництвом, було погано. Те, що робиться сьогодні, - добре. Так завжди і скрізь. Україна не виняток... Я можу сказати, що суперечки з урядом Тимошенко були дуже жорсткими. І вони нам поставили жорсткі умови. Якщо ринкове ціноутворення на газ, то ринкове ціноутворення і на транзит», - заявив В.Путін, звертаючись не стільки до журналістів, скільки до українського колеги. При цьому він зазначив, що транзит газу йде не по складній території. «Не по горах йде і не по складних ділянках», - сказав В.Путін.

Під час цього спічу, судячи з виразу обличчя, жвавістю свого патрона був приємно здивований прес-секретар російського прем`єра Дмитро Пєсков. Але, напевно, і він не міг очікувати, що тема транзиту настільки зачепить В.Путіна.

При цьому російський прем`єр не вгавав. Підняте питання транзиту його розлютило і чи то зопалу, чи то обмовившись, він заявив, що Росія зацікавлена ​​в перспективі взагалі відмовитися від послуг транзитних країн, перейшовши на поставки газу через Південний та Північний потоки.

«Ми зараз зробили Північний потік по дну Балтійського моря. Менш, ніж за два роки побудували. 27 з половиною мільярдів (кубометрів газу) будемо транзитувати і нікому платити не будемо. На наступний рік ще 27 з половиною мільярдів запустимо - буде 55 мільярдів. Потім зробимо Південний потік, і теж нікому не будемо платити. Знаєте, ми зацікавлені, щоб відмовитись від транзитних країн взагалі. Ось з Китаєм зараз домовляємося будувати. Але це буде - Росія-Китай. Але якщо є транзитна країна, то є і ринкове ціноутворення на транзит. І не треба прив`язувати транзит до ціни на газ», - заявив В.Путін.

Заглиблюючись у тему, він зазначив, що не Росія створює умови для підвищення вартості енергоресурсів. «Не ми ж створюємо умови, що ціни на енергоносії зростають. Що ми Іраком займалися? Ні. Ми займалися грою на біржах?.. Чи, може, ми зробили такою ситуацію? Ні. Хто Північною Африкою займається? Ми? Ні. Іраком хто займався? Ми? Ні. Так складається світова кон`юнктура з різних причин. Ми тут ні при чому... Але треба платити», - сказав російський прем`єр.

Словами колеги був дещо здивований глава українського уряду.

«Росія - велика країна ... Але головне - ні при чому», - резюмував з посмішкою М.Азаров виступ В.Путіна, чим дещо розрядив досить напружену від несподіваної промови ситуацію в залі.

В.Путін, нагадавши, що під час падіння цін на енергоносії Росія понесла втрати, але їй тоді ніхто не допомагав, вирішив завершити спілкування з пресою на позитивній ноті. «Ми домовилися з Миколою Яновичем, що цей діалог ми не скидаємо з рахунків. Ми розуміємо проблеми», - сказав він.

Після прес-конференції в Москві М.Азаров дав інтерв`ю одному з російських телеканалів і вилетів до Відня для участі в економічному форумі.

Водночас, наскільки вдалося дізнатися позицію українського уряду, в газових переговорах з Росією основним завданням є домогтися зниження ціни з мінімальними втратами для країни і довести несправедливість контрактів шляхом аналізу та порівняння їх з аналогічними, укладеними з іншими країнами. В уряді України заявляють, що добре усвідомлюють неможливість досить швидко досягти позитивних результатів у переговорах. А на сьогоднішній день великим плюсом вважають створення робочої групи для аналізу умов закупівлі газу.

Юрій Дощатов (УНІАН)

Москва