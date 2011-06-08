Соколовський: Росія не погодиться на перегляд газових контрактів до 2019 року

Колишній представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сумнівається, що Росія погодиться на перегляд газових контрактів до терміну їхнього завершення у 2019 році.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Б.СОКОЛОВСЬКИЙ висловив сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи підсумки переговорів прем`єр-міністрів України та Росії Миколи АЗАРОВА та Володимира ПУТІНА, які відбулися 7 червня у Москві.

"Російська сторона не для того підписувала ці газові контракти, аби потім їх змінювати. Я прогнозую, що до 2019 року російська сторона буде затягувати це питання з перегляду ціни на газ. А коли ми вже дійдемо 2019 року, тоді вже розмова набере зовсім іншого оберту", - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

На його думку, зараз владній команді необхідно змінювати енергетичну стратегію країни і реформувати усі сектори економіки для забезпечення скорочення обсягів споживання природного газу, збільшення частки використання альтернативних видів енергоносіїв та зрідженого газу.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ також вважає слабким аргумент прем`єр-міністра М.АЗАРОВА про підвищення ставки транзиту російського газу територією України у разі відмови російської сторони зменшити ціну на природний газ для України.

"Україна сьогодні на транзиті заробляє аж 1,5 млрд. доларів. Для нормально функціонуючої економіки це не ті гроші, за які можна торгувати незалежністю України чи незалежністю української економіки. Я переконаний, що якби Україна готувалася бути нетранзитною державою, як, наприклад, Угорщина, то трагедії б не було. Якщо буде транзит і будуть додаткові заробітки - добре, а не буде - біди не повинно бути", - пояснив він.

"У підсумку можна сказати, що вчора не відбулося ні прориву, ні провалів. Відбулася "галочка" у чергових переговорах", - переконаний Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

У свою чергу голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО вважає, що чинні газові контракти будуть переглянуті до терміну їхнього завершення.

"Я думаю, що не будуть чекати 2019 року. Реальні політичні процеси в Україні та ззовні такі, що коригувати угоди 2009 року будуть. Я не бачу іншого виходу. Можливо, не буде нова угода, а її корекція. Між іншим, кріпацтво - це не лише у невигідній для нас формулі визначення ціни на газ, а ще й у тому, що ми змушені закупати стабільний обсяг газу. Це теж кріпацтво", - переконаний політолог.