ЄБРР презентував у Житомирі Програму підвищення енергоефективності в Україні

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) презентував сьогодні в Житомирі Програму підвищення енергоефективності в Україні (UKEEP).

Як передає кореспондент УНІАН, в конференції-презентації взяли участь фінансові експерти UKEEP, її менеджери і координатори, керівництво міста, а також керівники провідних промпідприємств Житомира та області.

Програму представив фінансовий експерт UKEEP Ніколас АНДЕРССОН.

Він зазначив, що "UKEEP - це кредитний продукт, розроблений Європейським банком реконструкції та розвитку для українських приватних компаній будь-якого сектора економіки, які хочуть здійснити інвестиції у підвищення ефективності використання енергії чи створення джерел відновлюваної енергії».

Кредитна лінія програми UKEEP надається через послуги банків-посередників, які видають позики українським приватним компаніям, що подали заявки на фінансування UKEEP. Роль банків-посередників виконують "Укрексімбанк", банк "Форум" і "OTP Банк". ЄБРР виділив на цю програму 150 млн. доларів через зазначені банки. Типовий розмір проектного кредиту складає в середньому 2-5 млн. доларів, хоча обмежень не існує. Умови видачі кредитів експерт визначив як дуже вигідні для підприємств.

У даний момент програмою UKEEP вже освоєно в Україні більше 100 млн. дол. на проекти з енергоефективності в різних галузях виробництва - на ВАТ «Івано-Франківський хлібозавод», на заводі «Енергомаш» у Харкові та ін.

При цьому Н.АНДЕРССОН уточнив, що мова йде про інвестиції, результатом яких буде скорочення споживання енергії, зростання виробництва власних енергоносіїв або більш ефективне її використання. «UKEEP надає безкоштовну технічну допомогу міжнародних експертів з енергоефективності підприємствам, чиї проекти відповідають умовам фінансування UKEEP. Якщо проект виявиться реальним для втілення, UKEEP надає можливість позики для здійснення даного проекту», - сказав він.

Експерт також підкреслив, що Україна споживає втричі більше електроенергії, ніж європейські країни. Рівень споживання енергоносіїв в Україні значно більше, ніж у країнах Євросоюзу, а значить, потенціал для розвитку ефективного використання енергії в українських, і зокрема у житомирських, компаніях є величезним. "Рівень інвестиції в цю галузь в Україні знаходиться на початковій стадії", - сказав Н.АНДЕРССОН.

Міський голова Володимир ДЕБОЙ повідомив, що «в Житомирі вже давно і успішно впроваджуються на підприємствах енергозберігаючі технології, але для продовження цієї роботи потрібні кредити».

При цьому В.ДЕБОЙ сказав, що кошти ЄБРР планують залучити, зокрема, для роботи житомирських КП «Водоканал» та КП "Житомиртеплокомуненерго".