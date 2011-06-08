"Галнафтогаз" до 2017 року має намір збільшити кількість АЗС на 70%

Варшава . Один з найбільших торговців нафтопродуктами в Україні концерн "Галнафтогаз" планує до 2017 року розширити свою мережу до 550 автозаправних станцій в усіх областях країни з діючих на початок травня 320 АЗС у 23 з 25 регіонах.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив представник "Галнафтогазу" Роман ПИЛИПІВ.

Він зазначив, що на реалізацію цих цілей компанія має намір спрямувати від 400 до 420 млн. доларів.

"Кількість АЗС до 2016-2017 років має становити плюс-мінус 525-550 станцій. Стратегічна мета - впритул наблизитися до гравця номер 1 на ринку і покрити АЗС всю територію України", - сказав він.

Згідно з презентацією компанії, яка є у розпорядженні УНІАН, "Галнафтогаз" в минулому році за кількістю АЗС зайняв третє місце в Україні після групи "Приват" і WOG, які володіли близько 1,6 тис. і 350 станцій відповідно з 6,2 тис. усіх заправок в країні.

Водночас, за часткою в ринку - близько 12% - "Галнафтогаз" випередив WOG з його майже 10%. Частка групи "Приват" склала більше 30%.

Згідно з документом, "Галнафтогаз" має намір відкривати нові АЗС у містах-мільйонниках і на автотрасах, концентруючись на наданні високої якості послуг.

Компанія також має намір розвивати напрямок продажу додаткових товарів і послуг на своїх заправках.

З 2001-го до травня 2010 року компанія збільшила кількість АЗС більш ніж удвічі, а частка брендових станцій «ОККО» зросла з близько 20% до 90%.

Як повідомляв УНІАН, «Галнафтогаз» планує залучити на фондовому ринку в кінці поточного або початку наступного року близько 200 млн. доларів на свій розвиток.

Довідка УНІАН. "Концерн Галнафтогаз» (Львів) створений у 2001 році на базі підприємств, що займаються продажем нафтопродуктів у західних областях України.

У 2005 році компанія розмістила депозитарні розписки на Франкфуртській біржі, а в 2010 році її папери включені в лістинг Української біржі.