Керівник «Росатома»: будівництво 3-го і 4-го блоків на ХАЕС краще почати з нуля

Москва. Голова «Росатома» Сергій КІРІЄНКО вважає, що будівництво 3-го і 4-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС краще почати з нуля, заздалегідь розібравши наявні конструкції.

Про це він сказав сьогодні власному кореспондентові УНІАН в РФ під час міжнародного форуму «АТОМЕКСПО 2011» в Москві.

За словами С.КІРІЄНКА, органи нагляду й експлуатуючі організації України повинні прийняти рішення, чи вважають вони за можливе використовувати наявні споруди на 3-у і 4-у блоках ХАЕС, чи в світлі подій на АЕС «Фукусіма-1» доцільно вчинити як у Болгарії, де було розібрано всі старі залізобетонні конструкції і почато будівництво з нуля.

«На наш погляд, це надійніше рішення. Наскільки я знаю, приблизно про це думають і наші українські колеги», - сказав С.КІРІЄНКО.

При цьому він не уточнив, на яких умовах буде видано кредит з боку Росії на проведення будівельних робіт.

«Триває відповідна робота, головна робота - досягнення відповідної фінансової угоди», - сказав С.КІРІЄНКО.

Довідка УНІАН. 9 червня 2010 року Кабінет Міністрів України й уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсягу, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорту», який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС в Росії. Кредит необхідний для фінансування розробки технічних проектів двох реакторних установок енергоблоків, а також на закупівлю устаткування з тривалим циклом виготовлення в рамках добудови ХАЕС.

НАЕК «Енергоатом» оцінює вартість будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС (Нетішин, Хмельницька обл.) в 33 млрд. грн. Таку попередню оцінку дано в проекті техніко-економічного обґрунтування будівництва блоків, розробленому ВАТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на замовлення атомного оператора. Комплексну державну експертизу ТЕО планується завершити до кінця цього року.

Раніше генеральний директор «Атомпроектінжинірингу» Володимир БРОННІКОВ заявляв, що в разі прийняття рішення про використання частини існуючих конструкцій при добудові енергоблоків ХАЕС, буде заощаджено близько 100 млн. дол.