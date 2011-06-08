У «Запоріжсталі» виникли проблеми з розмитненням енергозберігаючого обладнання

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» вже протягом 5 місяців не може отримати на митниці обладнання, призначене для використання пиловугільного палива (ПВП) в металургійному виробництві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний директор ОП «Металургпром» Василь ХАРАХУЛАХ повідомив на балансовій нараді підприємств гірничо-металургійного комплексу в Дніпропетровську, 8 червня.

При цьому В.ХАРАХУЛАХ нагадав, що закон про енергозбереження передбачає ряд митних і податкових пільг для підприємств, які реалізують проекти з підвищення енергоефективності, в тому числі і за впровадженням технології вдування ПВП у металургійному виробництві.

Глава «Металургпрому» повідомив, що «Запоріжсталь» закінчила весь цикл підготовки і ввела в експлуатацію установку із вдування пиловугільного палива. Однак, за словами В.ХАРАХУЛАХА, виникла проблема із завезенням обладнання для складу вуглепідготовки вугілля для ПВП. Дане обладнання було вироблено Південно-Уральським машинобудівним заводом і перетнуло кордон України 1 січня 2011 року.

«І ось вже 5 місяців «Запоріжсталь» не може розмитнити це обладнання», - зазначив В.ХАРАХАЛУХАХ і додав: «Спочатку митне відомство заявляло: це не те, це незрозуміло взагалі для чого. Тепер головний аргумент митної служби - недосконалість законодавства. Яке ще законодавство треба вдосконалювати, якщо в законі про енергозбереження та енергоефективність все чітко сказано щодо митних і податкових пільг? Якщо є чіткий перелік підприємств, які свої об`єкти заявили на реконструкцію? Які ще повинні бути нормативні акти, щоб митній службі було зрозуміло, що все повинно бути відповідно до закону і ніяк інакше».

Коментуючи тему взаємовідносин «Запоріжсталі» з держорганами В.ХАРАХУЛАХ нагадав учасникам наради «епопею» з «АрселорМіттал Кривий Ріг», коли в 2010 р. підприємство протягом більше 6 місяців не могло розмитнити вугілля для коксування.