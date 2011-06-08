Україна зібрала суму, необхідну для будівництва конфайнменту на ЧАЕС - Азаров

Україна практично зібрала суму, необхідну для будівництва нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській атомній електростанції.

Як повідомив журналістам прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО, про це Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Юкія АМАНО у Відні.

«Ми розуміємо, що зобов`язані забезпечити безпеку цього об`єкту для України і для Європи», - процитував М.АЗАРОВА його прес-секретар.

Довідка УНІАН. 17 вересня 2007 року ДСП «Чорнобильська АЕС» і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнменту над об`єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС.

Планувалося, що вартість робіт зі спорудження НБК за контрактом становитиме 505 млн. дол., термін будівництва об`єкту – 5 років.

Концептуальний проект НБК у формі арки був розроблений консорціумом Bechtel-Battelle-EDF із залученням українського підрядника – консорціуму «КСК» в 2003 році. Проект одержав позитивний висновок «Укрінвестекспертизи» і був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України в липні 2004 року.

Основні характеристики НБК: ширина арки – 257 м, висота – 108 м, довжина – 150 м. Проектний термін експлуатації – 100 років.

На сьогодні вартість цього проекту становить понад 1 млрд. євро, українська влада заявляє про необхідність на початковому етапі зібрати 740 млн. євро.

19 квітня 2011 року в Києві відбулася Донорська конференція зі збору коштів на будівництво об`єкту «Укриття» на ЧАЕС. Країни-учасниці конференції зобов`язалися надати Україні 550 млн. євро на чорнобильські проекти.