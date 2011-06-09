Новий удар для Білорусі - Росія обмежила постачання електроенергії

Росія обмежила постачання електроенергії до Білорусі за борги, повідомило РІА Новини джерело в компанії "Інтер РАО ЄЕС" (IRAO) - російському експортері електроенергії. Обмеження складе 200-300 МВт, відзначив співрозмовник агентства.

Білоруська сторона, за даними на кінець робочого дня середи, не перерахувала кошти за поставлену Росією електроенергію. "Білоруські партнери грошей на кінець робочого дня не перерахували", - сказав співрозмовник агентства.

Білорусія заборгувала за електроенергію, поставлену в березні-квітні цього року. Джерело повідомило, що борг білоруської сторони становить близько 1,5 мільярда рублів. За словами співрозмовника агентства, російська компанія вже повідомила Білорусь про те, що з 00.00 мск 9 червня планує знизити обсяг електроенергії, що постачається на 200 МВт.

Помічник міністра енергетики Білорусі Людмила ЗЕНЬКОВИЧ запевнила у середу, що білоруська сторона має намір якомога швидше вирішити проблеми з постачаннями електроенергії з Росії.

У середу газета "Комерсант" написала, що Росія з 9 червня може майже вдвічі скоротити поставки електроенергії Білорусі, урізавши їх на 200 МВт, оскільки Мінськ накопичив борг. При цьому, за даними джерел газети, обмеження постачань триватиме десять днів, і після 19 червня поставки можуть бути зовсім припинені, якщо не буде досягнута домовленість щодо погашення заборгованості.