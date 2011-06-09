Нафта дорожчає на фоні рішення ОПЕК

На світових торгах у четвер, 9 червня, ціни на нафту зростають на фоні рішення ОПЕК не збільшувати квоти на нафтовидобуток.

Зокрема, вартість липневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже зросла на 0,41 долара, або на 0,41% - до 101,15 долара за барель.

Ціна липневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,03 долара, або на 0,03% - до 117,88 долара за барель, передає Bloomberg.

Нагадаємо, 8 червня представники держав-членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) під час чергового засідання у Відні не змогли домовитися про підвищення квот на видобуток "чорного золота". Картель сподівається повернутися до цього питання через три місяці. Зараз квота ОПЕК на видобуток нафти становить 24,845 мільйона барелів на день.