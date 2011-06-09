Азаров доручив Міненерго проаналізувати газові контракти Росії з іншими державами

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості розглянути умови постачання газу по контрактах Росії з іншими державами для вивчення питання перегляду ціни для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Якщо говорити коротко, то головним результатом переговорів стало те, що наші аргументи про невигідність і несправедливість для України цієї угоди були почуті, і прийнято рішення доручити робочій групі комітету з питань енергетики в короткі терміни розглянути системні питання по газовому контракту», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що це питання повинно бути розглянуте в комплексі і в порівнянні з іншими подібними контрактами. «Вперше російська сторона погодилась в якості порівняльної бази розглянути умови постачання і ціноутворення російського газу в інші європейські країни. Тому я доручаю Міністерству енергетики та вугільної промисловості, нашій переговорній групі ретельно проаналізувати аналогічні умови "Газпрому" з іншими країнами. Переконливо довести, що умови контракту для Україні є найгіршими і не відповідають звичайним ринковим умовам ціноутворення", - сказав М.АЗАРОВ.

За словами глави українського уряду, «наша сила в цих переговорах - це сила аргументів».

На думку М.АЗАРОВА, ці аргументи повинні бути бездоганними і неспростовними. Він висловив впевненість в позитивному результаті цих переговорів. «Тому що це означатиме вигоду не однієї із сторін, а взаємний виграш. Адже питання справедливої обґрунтованої ціни на газ - це питання стабільного розвитку української економіки, що означає, як ми побачили на фактах, взаємовигідний розвиток також економіки Росії», - наголосив прем’єр-міністр.

Довідка УНІАН. "Газпром" і "Нафтогаз" 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки і про обсяги і умови транзиту газу через Україну на 2009-2019 роки. Зараз Україна добивається перегляду формули ціни на газ, вважаючи її несправедливою. Росія заявляє, що її задовольняє діючий контракт, проте вона готова розглянути пропозиції України.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.

6 червня голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявив, що ціна на російський газ для України за довгостроковими контрактами у четвертому кварталі 2011 року може становити 500 доларів за тисячу кубометрів.