СП з будівництва в Україні заводу фабрикації ядерного палива створять до кінця року – «ТВЕЛ»

Москва. Спільне підприємство з будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива планується створити до кінця цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістів у Москві повідомив віце-президент «ТВЕЛ» Василь КОНСТАНТІНОВ.

«Зараз ми закінчуємо обговорення всіх необхідних документів щодо створення СП, яке споруджатиме цей завод. Ми до кінця року плануємо зареєструвати СП», - сказав В.КОНСТАНТІНОВ.

За його словами, безпосередньо будівельні роботи розпочнуться після завершення розробки ТЕО і затвердження його відповідно до українського законодавства, а на його основі буде створено проект заводу.

В.КОНСТАНТІНОВ також повідомив, що обрано базові майданчики для будівництва, однак точне визначення місця дасть ТЕО, а далі до цього місця прив`язуватиметься проект.

Він відзначив, що сторони знайдуть, чим завантажити завод навіть за умов, якщо російських виробничих потужностей з виробництва ядерного палива буде достатньо.

«Ми знайдемо, чим завантажити цей завод. Російська програма агресивна і амбітна щодо будівництва ректорів, як усередині країни, так і за кордоном», - сказав В.КОНСТАНТІНОВ.

За його словами, на заводі випускатиметься вдосконалене паливо ТВСА-12.

Довідка УНІАН. 27 жовтня 2010 року паливна компанія «ТВЕЛ» «Росатому» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000.

Згідно з угодою, частка України в СП становитиме 50%+1 акція, Росії – 50%-1 акція.

Раніше «ТВЕЛ» прогнозував юридичне оформлення спільного підприємства з будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива до кінця 2011 року.

Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Відповідно до затвердженої у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державної цільової програми «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.

5 листопада 2010 року "Ядерне паливо" визначило ДП "УкрНДПІпромтехнології" (м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.) розробником ТЕО будівництва заводу. Розробку ТЕО планується завершити до травня 2011 року.