СП з будівництва в Україні заводу фабрикації ядерного палива створять до кінця року – «ТВЕЛ»

12:10, 09 червня 2011
Енергетика
0

Москва. Спільне підприємство з будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива планується створити до кінця цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістів у Москві повідомив віце-президент «ТВЕЛ» Василь КОНСТАНТІНОВ.

«Зараз ми закінчуємо обговорення всіх необхідних документів щодо створення СП, яке споруджатиме цей завод. Ми до кінця року плануємо зареєструвати СП», - сказав В.КОНСТАНТІНОВ.

За його словами, безпосередньо будівельні роботи розпочнуться після завершення розробки ТЕО і затвердження його відповідно до українського законодавства, а на його основі буде створено проект заводу.

В.КОНСТАНТІНОВ також повідомив, що обрано базові майданчики для будівництва, однак точне визначення місця дасть ТЕО, а далі до цього місця прив`язуватиметься проект.

Він відзначив, що сторони знайдуть, чим завантажити завод навіть за умов, якщо російських виробничих потужностей з виробництва ядерного палива буде достатньо.

«Ми знайдемо, чим завантажити цей завод. Російська програма агресивна і амбітна щодо будівництва ректорів, як усередині країни, так і за кордоном», - сказав В.КОНСТАНТІНОВ.

За його словами, на заводі випускатиметься вдосконалене паливо ТВСА-12.

Довідка УНІАН. 27 жовтня 2010 року паливна компанія «ТВЕЛ» «Росатому» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000.

Згідно з угодою, частка України в СП становитиме 50%+1 акція, Росії – 50%-1 акція.

Раніше «ТВЕЛ» прогнозував юридичне оформлення спільного підприємства з будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива до кінця 2011 року.

Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Відповідно до затвердженої у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державної цільової програми «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.

5 листопада 2010 року "Ядерне паливо" визначило ДП "УкрНДПІпромтехнології" (м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.) розробником ТЕО будівництва заводу. Розробку ТЕО планується завершити до травня 2011 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter