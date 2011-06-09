«Укрнафта» змінила логотип (фото)

ПАТ «Укрнафта» змінило свій логотип і представило нову брендову стратегію. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Відзначається, що новий логотип зберігає основні риси старого і, водночас, він більш зрозумілий, сучасний, у ньому легко впізнаються основний рід діяльності та географічна належність «Укрнафти».

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» - лідер серед нафтогазових компаній України, акції яких розміщені на біржах. Компанія видобуває більше ніж 65% нафти, більше 25% газового конденсату і більше 12% від обсягу природного газу, який видобувається в Україні.