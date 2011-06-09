Україна планує через 5-7 років почати видобуток сланцевого газу – Бойко

Україна планує через 5-7 років почати видобуток сланцевого газу.

Про це сказав міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО, виступаючи на Міжнародному економічному форумі (World Economic Forum) у Відні 8 червня, повідомили УНІАН у прес-службі Міненерговугілля.

«Ми уважно вивчаємо досвід Америки в цій технічній революції. Ми намагаємося пройти цей шлях швидше, ніж в Америці – там було потрібно 20 років на реалізацію проекту. Я думаю, що у нас піде на це не більше 5-7 років», – сказав міністр.

При цьому він зазначив, що «ми вже почали цей процес, видали першу ліцензію, підготували аукціони. Американські компанії вже підписали угоди з нашими національними компаніями, щоб почати цю роботу».

Також Ю.БОЙКО повідомив, що зараз будуються різні газопроводи і нафтопроводи з Каспійського басейну до Європи.

«Що важливе для Європи? Для Європи важливі не лише нові шляхи доставки газу, а й диверсифікація ресурсної бази. От чому при виборі «Набукко» чи «Південний потік», я вважаю, Європа має розуміти, що «Набукко» – це нова ресурсна база, водночас «Південний потік» – це та сама база, що існує сьогодні», – сказав міністр.

При цьому він зазначив, що «от чому ми вважаємо, що необхідно запропонувати нашим російським партнерам брати участь в реконструкції нашої системи. це потрібно зробити найближчими місяцями».

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Ю.БОЙКО заявляв, що Україна планує до середини 2012 року оцінити потенційні запаси сланцевого газу.

За його словами, експерти зі США вважають, що ситуація зі сланцевым газом в Україні ще більш приваблива, ніж у США, «але реальна ситуація буде зрозуміла до середини 2012 року».

Також міністр нагадав, що Україна зараз активно веде переговори з провідними світовими енергетичним компаніями, що мають досвід розробки і видобутку родовища сланцевого газу.

Довідка УНІАН. Сланцевий газ – природний газ, який видобувається зі сланцю - поширеної осадкової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США, і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію за видобутком газу, переважно, за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, одержали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччині і Франції. Таким чином, сланцевий газ може незабаром прийти до Європи, змінивши баланс сил в її відносинах із Росією.

Міністерство екології та природних ресурсів України планує залучити міжнародних інвесторів до вивчення і розробки українських родовищ сланцевого газу.

За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші в Європі запаси сланцевого газу.

За прогнозами, Україна через 3-4 роки зможе видобувати від 7 до 10 млрд. куб. м на рік цих енергоресурсів.