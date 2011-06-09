Пропозиція Росії щодо ціни на газ є тиском на Україну, вважають у Партії регіонів

Народний депутат України від Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ вважає, що російська сторона чинить тиск на Україну, пропонуючи зменшити ціну на газ за вступ до Митного союзу.

Як повідомляється на сайті Партії регіонів, про це депутат заявив в ефірі «5 каналу».

“Безумовно, я вважаю цю пропозицію тиском на Україну”, - сказав В.ЛУК’ЯНОВ. “Такий формат переговорів - неприпустимий. Коли побачив, які жорсткі умови висуваються Україні в ситуації перемов стосовно рівня цін на блакитне паливо, в мене з’явилися сумніви і застереження”, - додав він.

В.ЛУК’ЯНОВ зазначив, що необхідно реформувати житлово-комунальне господарство, проводити заходи щодо енергозбереження. “Треба відпрацьовувати всі можливості для зменшення енергозалежності. Це, безумовно, мусить бути наша стратегічна позиція”, - наголосив він. При цьому депутат зазначив, що Партія регіонів завжди була, є і буде проукраїнською партією. “І ми завжди були проти того, щоб в Україні господарював будь-хто інший, ніж українці і український бізнес, українські громадяни та українська влада. Партія регіонів є патріотичною силою”, - додав депутат-«регіонал».