Україна має домовлятися з Росією про знижки на нафту, а не на газ - депутат від БЮТ

Україна має домовлятися з Росією про знижки на нафту, а не на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив народний депутат від БЮТ Сергій ПАШИНСЬКИЙ під час круглого столу на тему: "Газові відносини України і Росії" в Інституті Горшеніна.

За його словами, сьогодні знижки на газ важливі не стільки для населення країни, скільки для «олігархів від Партії регіонів, які мають у своїй власності великі промислові підприємства, які споживають великі об`єми газу».

«Тому всі ці танці навколо цієї теми (ціни на газ – УНІАН) мають кілька складових: дійсно, Партія регіонів хоче своїм головним спонсорам підвищити доходи за рахунок здачі національних інтересів, і друге – ми на цьому фоні забуваємо, що структура виробництва і споживання газу в країні трохи не та, про яку нам говорять», - відзначив депутат. При цьому він нагадав, що Україна ще нещодавно видобувала 20 млрд. кубометрів газу і могла забезпечити значною мірою потреби вітчизняного ЖКГ.

Тому С.ПАШИНСЬКИЙ переконаний, що Україні вигідніше одержати знижку на російську нафту, а не на газ. "Якби Росія продавала нам дешевше нафту, це додало б в кишеню кожному, хто їздить на автомобілі, оскільки став би дешевшим автомобіль", - сказав депутат.