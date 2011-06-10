Україна запропонувала Німеччині восени провести двосторонній бізнес-форум

Попередня домовленість про проведення українсько-німецького бизнес-форуму восени цього року в Україні досягнута на зустрічі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА з керівником справами Східного комітету німецької економіки Райнером ЛІНДНЕРОМ і Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина Гансом-Юргеном ГАЙМЗЬОТОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем`єра.

А.КЛЮЄВ зазначив, що уряд України зацікавлений в приході в країну великих німецьких інвесторів, які б створювали нові підприємства і нові робочі місця.

Він також відзначив, що уряд створює максимально сприятливі умови для інвесторів і зацікавлений у максимальній локалізації нового виробництва на території України, зокрема, стосовно виробництва високоякісної сільськогосподарської техніки.

У свою чергу Р.ЛІНДНЕР заявив, що це дуже перспективна сфера для співпраці. Крім цього, за його словами, німецькі бізнесмени вже заявили про наявність ряду нових інвестпроектів, які вони пропонують для реалізації в Україні. Зокрема, за його словами, йдеться про розвиток енергозберігаючих технологій.

А.КЛЮЄВ відзначив, що ця сфера є одним з пріоритетів для української влади, і пообіцяв максимальну підтримку проектів, які дозволять найефективніше модернізувати промисловість і комунальний сектор України.