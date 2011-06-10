«Укрексімбанк» одержить від СБ 200 млн.дол. на енергоефективні інвестпроекти

Голова правління ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» Микола УДОВИЧЕНКО і директор Світового банку у справах України, Білорусі і Молдови Мартін РАЙЗЕР підписали договірні документи за Проектом з енергоефективності – Гарантійну угоду між Україною і Міжнародним банком реконструкції і розвитку (МБРР), Угоду про позику між АТ «Укрексімбанк» і МБРР і відповідні додаткові листи.

Про це йдеться у повідомленні «Укрексімбанку», переданому агентству УНІАН.

Відповідно до зазначених угод, Світовий банк надасть «Укрексімбанку» у рамках Проекту з енергоефективності під державні гарантії кредитні ресурси обсягом 200 млн. дол. терміном до 30 років.

Проект з енергоефективності спрямовано на зниження енергоємності у промисловості України і зменшення втрат енергії у комунальному секторі, зокрема, у теплопостачанні, із залученням збалансованого фінансового посередництва.

За рахунок отриманих коштів «Укрексімбанк» надаватиме середньо- і довгострокові кредити на фінансування енергоефективних інвестиційних проектів, у тому числі і через інші комерційні банки.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк», м. Київ) – кредитно-фінансова установа з 100% державним капіталом.

«Укрексімбанк» у I кварталі 2011 року, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, збільшив чистий прибуток в 1,8 рази – до 17,130 млн. грн.