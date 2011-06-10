Виробництво бензину в Україні продовжує скорочуватися

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні-травні скоротили виробництво автомобільного бензину на 10,2%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 1 млн. 146,3 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Виробництво дизельного пального в Україні в січні-травні скоротилося на 17,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 1 млн. 116,8 тис. тонн.

Виробництво мазуту в Україні в січні-травні скоротилося на 9,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 929,8 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році, за інформацією Держкомстату, українські НПЗ скоротили виробництво автомобільного бензину на 11,8%, порівняно з 2009 роком, - до 2,873 млн. тонн. Виробництво дизельного пального в Україні в 2010 році скоротилося на 5,1%, порівняно з 2009 роком, - до 3,709 млн. тонн, а топкового мазуту скоротилося на 6,0% - до 2,414 млн. тонн.

В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.