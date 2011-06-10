«Наша Україна» пропонує залучити Європейський Союз до газових переговорів з Росією

Партія «Наша Україна» пропонує залучити Європейський Союз до українсьео-російських газових переговорів

Про це йдеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою партії.

У партії наголошують, що російська влада веде газові переговори з Україною «з позиції зверхності, диктату та економічного шантажу і фактично веде економічну війну проти України, а це абсолютно суперечить як міжнародному праву, так і дружнім відносинам між двома країнами, про які люблять говорити російські політики».

«Нав’язливі ультиматуми російської сторони стосовно перегляду ціни на газ тільки у разі вступу України до Митного союзу або злиття НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" є абсолютно неприйнятними, оскільки загрожують втратою стратегічних економічних перспектив, державного суверенітету та суперечать євроінтеграційному курсу нашої країни», - йдеться у заяві.

Ця ситуація, на думку авторів заяви, показує, що Кремль продовжує проводити стосовно України імперську політику домінування всього російського над українським, політику економічних воєн, які були розпочаті ще проти Президента Віктора ЮЩЕНКА.

«Наша Україна» вважає, що єдиний спосіб розірвати російський газовий зашморг – це курс на зменшення залежності України від російських енергоносіїв, скорочення споживання природного газу та впровадження енергоощадних технологій.

«Ми переконані, що україно-російські газові переговори мають бути продовжені у тристоронньому форматі із залученням Європейського Союзу. Це сприятиме укладенню нових газових контрактів для України на європейських принципах рівноправності та поваги до інтересів споживачів», - заявили у «Нашій Україні».