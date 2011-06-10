Литвин урядовцям: шукайте нові аргументи у переговорах з Росією щодо ціни на газ

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликав українських урядовців шукати нові аргументи у переговорах з Росією щодо ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на прес-конференції у Новограді-Волинському в рамках інвестиційного форуму “Звягельщина інвестиційна”.

За словами В.ЛИТВИНА, ціна на газ для України ще не є загальноєвропейською, а значно вищою, ніж для інших країн.

“Україна повинна шукати у переговорах з Росією щодо газу інші аргументи, але робити це спокійно, зважено і, я думаю, що абсолютно зрозуміло, що в цьому питанні поки що не може бути швидкого результату”, - сказав голова ВР.

При цьому В.ЛИТВИН зазначив, що саме тому українським політикам та урядовцям не слід розраховувати на швидкий результат у переговорах зі згаданого питання, і спрогнозував, що уряду доведеться провести ще багато переговорів.

“Немає результату, і, я думаю, що його одразу не буде. Знову ж таки, я впевнений, що в нас є все ж таки можливість відстоювати у питанні ціни на газ ту позицію, яка є справедливою та об’єктивною для України. Ми, як і Росія, зацікавлені в тому, щоб мати прогнозовані стосунки як і в питанні ціни на газ, так і в інших питаннях політичного та економічного характеру”, - зазначив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 7 червня, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ провів з главою російського уряду Володимиром ПУТІНИМ переговори про зниження ціни на газ.

На спільній прес-конференції за підсумками засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії в Москві М.АЗАРОВ наголосив, що формула ціноутворення на газ для України не така ідеальна, як говорить про неї російська сторона.

Разом з тим український прем`єр відзначив важливість згоди В.ПУТІНА предметно обговорювати питання про можливість зміни ціни на газ.

9 червня прем’єр-міністр України доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості розглянути умови постачання газу по контрактах Росії з іншими державами для вивчення питання перегляду ціни для України.

«Якщо говорити коротко, то головним результатом переговорів стало те, що наші аргументи про невигідність і несправедливість для України цієї угоди були почуті, і прийнято рішення доручити робочій групі Комітету з питань енергетики в короткі терміни розглянути системні питання по газовому контракту», - сказав М.АЗАРОВ.