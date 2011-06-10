Посол РФ: рішення щодо ціни російського газу для України буде знайдене

Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ переконаний, що рішення щодо ціни російського газу для України буде знайдене.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

Посол відзначив, що вважав би цю проблему більш серйозною у тому разі, якби між двома сторонами не було діалогу.

«Якби була ситуація, за якої один говорив, а інший не чув, от тоді можна було б говорити про серйозний виклик, у тому числі й характеру наших сьогоднішніх відносин. Оскільки цей діалог є, він ведеться і поглиблюється на професійному рівні, я переконаний у тому, що рішення буде знайдене», - сказав М.ЗУРАБОВ.

Кажучи про модернізацію української газотранспортної системи, М.ЗУРАБОВ відзначив, що її можна здійснити лише у тому разі, якщо будуть відомі об`єми прокачування газу.

«Якщо об`ємів прокачування немає, отже, практично неможливо відповісти на запитання, якої глибини ця модернізація має бути, і залучити кошти інвесторів», - додав М.ЗУРАБОВ.