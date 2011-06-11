Україна продовжить переконувати Росію відмовитися від «Південного потоку» – Азаров
13:42, 11 червня 2011Енергетика
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Україна продовжить переконувати Росію відмовитися від планів з будівництва газопроводу «Південний потік».
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вчора в ефірі програми «Шустер Live».
«Я сподіваюся, коли наша співпраця вступить у повномасштабний об`єм і сферу, нам буде простіше переконати керівництво Росії відмовитися від "Південного потоку", - заявив він.
М.АЗАРОВ також висловив упевненість, що у будь-якому випадку обсяг транзиту газу через Україну не зменшиться.
«У будь-якому випадку, думаю, що ми матимемо приблизно 100 мільярдів транзиту. У будь-якому разі", - зазначив М.АЗАРОВ.
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