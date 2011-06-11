Київ має намір довести Москві свою "газову" позицію - Азаров

Київ має намір довести Москві, що ціна російського газу за діючою формулою для України вища, ніж для деяких європейських споживачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив вчора в ефірі програми «Шустер Live», коментуючи результати переговорів з главою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ з питання зміни формули ціни на газ.

М.АЗАРОВ зазначив, що в ході переговорів дані української і російської сторін про вартість газу для деяких європейських споживачів різнилися.

"Тому ми домовилися не відкладати справу на довгий термін, а найближчим часом прояснити ситуацію, пов`язану ось з таким різночитанням", - додав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, В.ПУТІН 7 червня у ході прес-конференції за підсумками переговорів прем`єр-міністрів України і Росії у Москві заявив, що формули для визначення ціни на газ для всіх споживачів універсальні, і інформація про те, що ціна газу для України за діючою формулою вища, ніж для деяких європейських споживачів, є перекрученою.

Разом з тим він зазначив, що ціна газу для Білорусі нижча, ніж для України, оскільки рівень кооперації РФ і РБ істотно вище, у тому числі і за рахунок входження Білорусі до Митного союзу.

9 червня М.АЗАРОВ доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості розглянути умови поставок газу за контрактами Росії з іншими державами для вивчення питання перегляду ціни для України.