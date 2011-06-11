Французький експерт прогнозує “оригінальний” компроміс між Україною та Росією

Експерт Французького інституту зовнішніх відносин з питань країн СНД Домінік ФІН прогнозує, що Україна та Росія зможуть досягти “оригінального” компромісу в економічній сфері стосовно формування ціни на газ.

Про це він сказав в інтерв’ю радіо «Свобода».

“Гадаю, що згодом з’явиться якась угода щодо транзиту російського газу або щодо інших російських інтересів – причому економічних, бо влада України бачила, який шок викликали Харківські угоди. Втім, компроміс може бути дуже оригінальний та новаторський”, - зазначив він.

При цьому експерт підкреслив, що ціна на російський газ для України таки дуже завищена

“Імовірно, слід чекати нового компромісу, бо газові ціни для українців нині справді дуже завищені порівняно з іншими, і, з огляду на ринкові ціни на нафту, далі зростатимуть. Я не думаю, що цей компроміс зачіпатиме суверенітет України, хоча ми бачили вагання ЯНУКОВИЧА щодо можливого вступу до Митного союзу з Росією. Тепер ми побачили, що він не готовий заходити так далеко – до членства у цьому об’єднанні”, - зазначив Д.ФІН.

На думку експерта, ціна на газ – надзвичайно важливий елемент внутрішньої та міжнародної політики України. “Від цього залежать економіка, сімейні бюджети та прибутки української промисловості, не кажучи вже про інтереси тих, хто є довкола Президента”, - зазначив Д.ФІН.