Гриценко: ціна газу втратить стратегічне значення, якщо зайнятися енергозбереженням

Ціна російського газу втратить стратегічне значення, якщо українська влада займеться енергозбереженням та диверсифікацією у сфері енергетики.

Про це заявив в ефірі «Шустер Live» народний депутат, лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО, повідомили УНІАН у його пресс-службі.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що Росія проводить жорстку політику, і всіх поступок української влади для неї замало.

«ЯНУКОВИЧ з’їхав з теми Голодомору, яка дратувала Росію, сказав «НАТО - ні», затвердив позаблоковий статус, продовжив термін перебування ЧФ РФ у Севастополі, але Росії не потрібні частки, вона хоче все», - підкреслив депутат.

А.ГРИЦЕНКО переконаний, що непоступлива позиція РФ щодо перегляду газової формули - це не стратегічне партнерство.

«Я не належу до Партії регіонів, але мені було сумно дивитися, як принижували Україну. Бо насправді у Москві принижували не АЗАРОВА, а всіх нас разом взятих», - сказав він.

А.ГРИЦЕНКО закликав усвідомити, що Росія не перегляне свою позицію, тому завдання для України – відстоювати власну політику.

Головне завдання, на думку А.ГРИЦЕНКА, полягає у тому, щоб зменшити енергоспоживання на одиницю продукції та знизити частку газу в енергетичному балансі.

Він радить Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ провести ревізію енергетичних ресурсів: компаній, що мають ліцензії на видобуток газу, які насправді цей газ експортують, навести порядок у вугільній галузі, зокрема на тисячах копанок Донбасу, зайнятися розробкою чорноморського шельфу, згадати, що Україна щорік отримувала понад 25 млрд. кубів за транзит, допоки не з’явилося «РосУкрЕнерго», відновити гідроенергетику, впроваджувати відновлювальні джерела.

Якщо така енергетична реформа буде проведена, то А.ГРИЦЕНКО переконаний, що українська економіка стане конкурентною, а країна, нарешті, проводитиме суверенну політику.

«І тоді хай Росія встановлює хоч мільйон доларів за кубометр. Хай вона цей газ здобуває, спалює, хоч у консервні банки закатує – нас це не буде цікавити», - підкреслив він.