Митники виявили на камбоджійському судні майже 18 тонн контрабандного дизпального

Херсонські митники виявили на камбоджійському судні майже 18 тонн контрабандного дизельного пального.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Херсонської митниці.

За їх даними, пальне було виявлено під час митного огляду теплоходу під прапором Камбоджи, який прибув з порту Гемлік (Туреччина) у Херсонській морський порт.

Як зазначили в митниці, вказане пальне не було заявлено капітаном теплоходу, громадянином Росії, перед початком митного огляду при усному опитуванні, в переліку суднових запасів та речової декларації.

Таким чином, капітаном судна було скоєне порушення митних правил, передбачене ст. 352 Митного кодексу України, а саме: дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів або способів, що ускладнюють виявлення таких товарів.

Подальшу долю пального вирішить суд.