У Білорусі обмежене вивезення автомобільного пального фізичними особами

Рада міністрів Білорусі обмежила обсяги вивезення автомобільного пального з країни фізичними особами.

Відповідна постанова Радміну від 10 червня розміщена на сайті уряду Білорусі.

Згідно з документом, автопальне може вивозитися як товар для особистого користування лише в томуразі, якщо фізична особа виїжджає з країни на транспортному засобі не частіше одного разу протягом 5 діб. Дія цієї норми не поширюється на: працівників дипломатичних представництв, представників міжнародних організацій і членів їх сімей; фізосіб, які працюють в державних органах та інших державних організаціях, а також військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів і підрозділів з надзвичайних ситуацій, органів фінансових розслідувань, які направляються в службові відрядження за кордон; працівників державних організацій держав – членів Митного союзу; водіїв автотранспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, – при пред`явленні дозволів на перевезення; фізосіб, які перетинають митну межу Митного союзу в Республіці Білорусь на підставі трудових віз, виданих у державах – членах Митного союзу або в іноземних державах.

Документ набуває чинності з дня офіційної публікації.