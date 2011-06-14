Сьогодні пройде засідання слідчої комісії стосовно угод «Нафтогаза» і «Газпрома»
11:23, 14 червня 2011Енергетика
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Сьогодні відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради в сфері економічної безпеки України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, засідання розпочнеться о 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 5, 3-й поверх, к.5.
Під час засідання буде розглядатися попередній звіт ТСК.
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