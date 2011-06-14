Позов нафтоімпортерів з вимогою зупинити спецрозслідування проти них може завдати збитки державі - експерт

Позов імпортерів нафтопродуктів про визнання протиправними дій Міжвідомчої комісії міжнародної торгівлі про проведення спеціального розслідування щодо імпорту в країну окремих видів нафтопродуктів може призвести до збитків держави.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив аналітик консалтингової компанії UPECO (Київ) Олександр СІРЕНКО.

За його словами, нафтоімпортери максимально затягують рішення суду, тому що хочуть за рахунок українського бюджету і нафтопереробки вирішити свої фінансові проблеми.

Так, за його словами, група «Континіум» виграла контракт на постачання до кінця року бензину з Мозирського НПЗ (Білорусь).

«Якщо вони не виконають цей контракт - заплатять неустойку. Якщо введуть мито - вони його не виконають. Але, зате після введення мита запрацює українська нафтопереробка. А від того, що вони ввозять нафтопродукти в Україні страждає наш бюджет, оскільки імпортери платять менше податків, ніж виробники, у яких працюють тисячі робітників », - зазначив експерт.

При цьому він додав, група «Континіум» - головний спонсор асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів» яка власне і подала позови проти проведення спеціального розслідування.

О.СІРЕНКО нагадав, що початок спеціального розслідування щодо імпорту нафтопродуктів ініціювали нафтопереробники. Компанії наполягали на введення мит для захисту виробників. Розслідування було розпочато на тій підставі, що за минулий рік, за даними Міненерговугілля, імпорт нафтопродуктів в Україні виріс з 3,8 млн. тонн до 4,5 млн. тонн, що склало близько половини ринку. При цьому 68% імпорту займало паливо з країн Митного союзу - Білорусі, Казахстану та Росії. А причиною зростання імпорту стали податкові преференції, які імпортери отримали від урядів цих країн. Зокрема, при поставці сирої нафти з РФ в Україні ставка експортного мита становить порядку 303 дол/тонна. Для порівняння: в Білорусію і Казахстан нафта поставляється без мита.

Нагадаємо, Асоціація «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» звернулася до Київського апеляційного адміністративного суду з клопотанням заборонити Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі вводити попередні спецзаходи і заходи нагляду в рамках спецрозслідування щодо імпорту в Україну окремих видів нафтопродуктів.

Як повідомлялося, 24 січня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про початок спеціального розслідування щодо збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів в Україні, результатом якого може стати введення мит на паливо.