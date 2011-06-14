«Чорноморнафтогаз» почав буріння на Архангельському родовищі шельфу Чорного моря

Фахівці самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ) «Таврида» ДАТ «Чорноморнафтогаз» почали буріння першої експлуатаційної свердловини на новій технологічній платформі БК-1 на Архангельському родовищі газу на шельфі Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що роботи проводяться в рамках дооблаштування родовища.

Планується, що після введення в експлуатацію всіх десяти свердловин, намічених до буріння, видобуток газу з нової платформи становитиме близько 0,5 млн. куб. м на добу.

Одночасно з буровими роботами, на відстані 70 км від берега на глибині моря 51 м триває будівництво двокілометрового підводного газопроводу. Він з`єднає нову платформу БК-1 з діючою центральною технологічною платформою, через яку блакитне паливо надходитиме на материк.

Нагадаємо, в 2011 році на виконання доручень Президента України, Кабінету міністрів щодо збільшення вітчизняного видобутку нафти і газу та за фінансової підтримки акціонера НАК «Нафтогаз України», Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» дооблаштовує два діючих і освоює одне нове родовище. Нові потужності Архангельського і Голицинського родовищ дозволять «Чорноморнафтогазу» підтримати щорічний видобуток газу на рівні більш як 1 млрд. куб. м. А запуск нового Одеського родовища дозволить значно збільшити постачання газу з шельфу Чорного моря.

Довідка УНІАН. Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» - єдине підприємство в Україні, яке самостійно проводить розвідку, освоєння і розробку родовищ нафти і газу в українському секторі Чорного і Азовського морів, підготовку вуглеводневої сировини, його транспортування і зберігання.

«Чорноморнафтогаз» здійснює безперебійне постачання газом споживачів Криму. Є одним з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Криму і України.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебуває в управлінні НАК «Нафтогаз України».