ЗЗФ має підстави вимагати перегляду тарифу на електроенергію - експерт

ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) має економічні підстави вимагати перегляду тарифу на електроенергію.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив аналітик ІК «Трійка-діалог Україна» Сергій НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ.

«Економічні підстави у ЗЗФ вимагати переглянути тариф безумовно є», - сказав він.

При цьому аналітик додав, що «коли будувався Запорізький феросплавний завод, там була сконцентрована атомна генерація, яка давала дешеву електроенергію для цих виробництв. І, в принципі, при повному завантаженні ні ЗЗФ, ні ЗАлК не можуть працювати на дорогій електроенергії, вони спочатку будувалися під дешеву атомну електроенергію».

«Не проблема ЗЗФ у тому, що у нас немає ринку прямих договорів. Треба або ввести ринок прямих договорів і змінити його, або встановити індивідуальний тариф для ЗЗФ. В України є своє вугілля, у нас газ дешевший, ніж у Європі. І тому у нас не може бути такої високої ціни на електроенергію для промисловості, як у європейських країнах», - зазначив експерт.

За його словами, претензії виробників феросплавів та алюмінієвих комбінатів обґрунтовані.

«Їхній бізнес дуже енергоємний, у собівартості продукції електроенергія займає більше половини і тому для них це питання критичне. І вони дійсно страждають від сьогоднішньої схеми роботи енергоринку. І якщо ця схема не зміниться, ці компанії просто не будуть виробляти продукцію і тоді вони закриються і будуть змушені звільнити своїх співробітників», - додав С.НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, працівники плавильних цехів ПАТ «Запорізький завод феросплавів» звернулися з відкритими листами до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і народних депутатів України, в яких просять втрутитися в ситуацію з розмірами тарифів для феросплавних підприємств. Дані звернення були направлені вищим посадовим особам після відвідування працівниками ЗЗФ ряду центральних органів виконавчої влади, що відповідають за проведення енергетичної політики держави.

Працівники ЗЗФ просять вищих посадових осіб держави «сприяти у встановленні справедливих тарифів на електроенергію, не вище ніж у конкурентів, а саме 0,32 грн. за кіловат, що відповідає статусу найбільш великих енергоємних підприємств».

За словами директора заводу Павла КРАВЧЕНКА, якщо найближчим часом ЗЗФ не буде віднесений до 1-го класу споживачів електроенергії з відповідним зниженням тарифу, підприємство буде змушене почати скорочення з 1 серпня п. р. близько 2 тис. працівників.