Україна і Швеція домовилися активізувати співпрацю в галузі енергозбереження
14:49, 14 червня 2011Енергетика
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Сьогодні у Стокгольмі міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО обговорив з міністром підприємництва і енергетики Швеції Мод УЛОФССОН питання співпраці.
Про це УНІАН повідомили У прес-службі Міненерговугілля.
У повідомленні зазначається, що сторони обговорили низку питань, пов`язаних зі співпрацею України і Швеції в енергетичній сфері.
Під час зустрічі сторони домовилися активізувати співпрацю на рівні робочих груп з питань реалізації конкретних проектів з енергозбереження, розвитку альтернативних і нетрадиційних джерел енергії.
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