Україна збільшила імпорт газу в 2,4 разу – до 5,8 млрд. дол.

Україна у січні-квітні збільшила імпорт природного газу в 2,4 разу, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 5 млрд. 781,643 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні-квітні у загальному обсязі імпорту становив 23,3%.

Водночас, як зазначили у Держкомстаті, у січні-квітні Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 9,9%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 1 млрд. 349,086 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти у загальному обсязі імпорту в січні-квітні становив 5,4%.

Експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом у січні-квітні Україна не здійснювала.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна збільшила імпорт природного газу на 17,7%, порівняно з 2009 роком, - до 9 млрд. 392,940 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2010 році у загальному обсязі імпорту становив 15,5%.

У 2010 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 39,5%, порівняно з 2009 роком, - до 4 млрд. 171,265 млн. дол. Обсяг імпорту нафти у загальному обсязі імпорту в 2010 році становив 6,9%.