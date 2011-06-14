МВФ: ціна російської нафти у 2011 р. складе 104 дол., у 2012 р. - 103 дол.

Москва. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує ціну на російську нафту в 2011 році у розмірі 104 дол. за барель, у 2012 році – 103 дол. за барель.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав глава місії МВФ в РФ - заступник директора Європейського управління МВФ Юха КАХОНЕН.

«У своїх прогнозах ми використовуємо загальний прогноз цін на нафту, який складається для всіх країн. Щодо Росії це означає ціну на нафту нинішнього року на рівні 104 дол. за барель і на 1 долар менше - наступного року. Тобто наступного року – 103 дол. за барель», - сказав Ю.КАХОНЕН.